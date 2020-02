Noemi Letizia e il nuovo fidanzato è l’ex di Pamela Prati

Noemi Letizia

Luigi Oliva

Un nuovo amore per. Noemi, oggi tra le protagoniste del reality “The real housewives di Napoli”, su, ha ritrovato il sorriso a fianco di, nome noto alle cronache gossip dato che in passato è stato fidanzato con laNoemi, è mamma di tre figli, Beatrice e Valerio, avuti dall’ex marito Vittorio Romano e Gennaro, venuto alla luce dalla sua passata relazione, finita un anno fa, con Carlo Pica. Dopo la fine della storia ha incontrato il nuovo compagno e l’amore è nato immediatamente: “Mi ha preso il cuore, la testa e l’anima – ha fatto sapere in un’intervista a “Gente” - Il mio futuro lo vedo con lui, sono innamoratissima.Ha trascorso anni in cui si è sacrificata: “Gli ultimi dieci anni sono stati difficili, ho fatto la mamma e basta. Ho messo da parte la mia felicità per il bene dei figli, volevo che godessero dei benefici di una famiglia. Ma se di famiglia non c’è niente, non ha senso rinunciare”.Oggi le cose sono cambiate (“Oggi inizio a essere sempre più me stessa, ho la forza di dire di no ai compromessi. Voglio amare ed essere amata”) e lo stesso Oliva conferma che la relazione è più che seria: “Tra noi è nato un amore impetuoso. Mi piacerebbe convivere già ora, ma capisco che Noemi non voglia correre. Però desidero costruire un futuro con lei”.