Nina Zilli è incinta? Fiorello e Mauro lanciano il gossip a Viva Rai2: «Tra lei e Danti c'è del terzo». Poi il conduttore prova a ritrattare

Nuova frittata a Viva Rai2. La speciale edicola di Fiorello che va in onda sui social, in attesa di arrivare in tv, ha regalato un altro scoop ai suoi ascoltatori. Nina Zilli è incinta? A regalare il gossip del giorno assieme a Rosario ci hanno pensato anche Biggio e Mauro Casciari ottime spalle del conduttore siciliano. Nina Zilli è fidanzata da 3 anni con Danti, nome d’arte di Daniele Lazzarin. Sono una coppia molto affiatata e forse è arrivato il momento di allargare la famiglia.

Nina Zilli è incinta? Lo scoop da Fiorello

E se nessuno ci aveva pensato è arrivato Fiore a mettere la pulce nell’orecchio dei fan.

Stamattina su Viva Rai 2, Fiorello e Biggio hanno iniziato a parlare della cantante e si sono fatti sfuggire qualcosa di troppo, forse. Dopo la siglia della Zilli, il conduttore ha ringraziato pubblicamente la cantante e Danti per il brano. Aggiungedo: «Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì, pubblicamente?». Biggio sembra cadere dalle nuvole: «Che stanno insieme?». Rosario ha quindi cercato di tagliare corto: «Ah non lo sai neanche tu? Non lo diciamo. Tra loro c’è del tenero, ma anche dell’altro». Ma entra a gamba tesa anche Mauro Casciari: «C’è del terzo!». Inutile provare a recuperare: «Non parlare! Non dire cose che non sai». Maria Chiara Fraschetta, questo il vero nome della cantante, per il momento non ha commentato la notizia. Nina Zilli sarà davvero incinta?