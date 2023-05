Natalia Mastrota, il dolore segreto: «Ne ho sofferto per cinque anni. I figli sono la mia forza»

Bellissima come sua mamma, di cui porta il nome. Natalia Mastrota, figlia del conduttore tv, Giorgio Mastrota e della showgirl spagnola Natalia Estrada, ha scelto il salotto tv di Verissimo per la sua prima intervista, in cui ha parlato dei momenti difficili, seguiti alla separazione dei genitori e dei disturbi alimentari di cui ha sofferto quando aveva 18 anni.

La scelta della natura

«Da quando ho 16 anni vivo a Bormio, dove adesso ci vive anche papà, perché mi piace la natura, la montagna e lo sci», le parole di Natalia rivolte a Silvia Toffanin, a cui ha confessato che la sua vita ha preso una strada diversa da quella di sua mamma e suo padre. Non c'è l'aspirazione dello showbusiness nei progetti di vita della ragazza, che ama il contatto stretto con la natura, passione che condivide anche con sua madre. Natalia Estrada, infatti, dopo anni di carriera in tv e qualche apparizione al cinema, ha scelto di vivere lontano dai riflettori per stare vicino agli animali che ama di più, i cavalli.

Ricordi del passato

«Non ricordo quasi nulla, se non gli inseguimenti dai paparazzi e i servizi sui giornali. Mi sarebbe piaciuto vederli insieme una volta come coppia, per capire come sarebbe stata la vita di tutti i giorni», racconta Natalia, che ha vissuto la separazione di mamma e papà da piccolissima, aveva 5 anni, quando ha capito che non sarebbero più tornati insieme.

Periodo buio

Natalia, al posto del mondo dello spettacolo, ha scelto la via dello sport di montagna, tanto che pratica sci alpinismo ed è anche insegnante di arrampicata oltre che guida di montagna, ma nonostante il grande amore per lo sport, ha avuto un momento molto difficile, quando appena 18enne, per una serie di diete sbagliate ha «sofferto di bulimia per cinque anni, poi ne ho parlato con mia nonna, la mamma di mia mamma, e lei mi ha consigliato di parlarne con i miei genitori. Lo sport, soprattutto la corsa, mi ha aiutata a venirne fuori. Sono anche andata in una clinica vicino Londra per tre settimane e lì mi hanno dato gli strumenti per guarire e non ci sono più cascata».

Oggi Natalia è mamma di Marlo e Sasha, che le hanno trasmesso una grande forza, anche se «questi disturbi ti restano dentro e devi sempre stare in allerta», il suo compagno si chiama Daniel e con i suoi genitori ha un bellissimo rapporto.