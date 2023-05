Natalia Mastrota, chi è, età, fidanzato, malattia: la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada ospite a Verissimo

Natalia Mastrota, figlia dell'attrice Natalia Estrada e del conduttore televisivo Giorgio Mastrota è stata ospite ieiri a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 16.30 nel weekend. Lontana dal mondo della televisione e dello spettacolo, la giovane è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo e ha parlato di tanti aspetti della sua vita. Ecco chi è dunque Natalia Mastrota.

La passione per gli sport di montagna: chi è Natalia Mastrota

Nata a Gijon, in Spagna, nel maggio 1995, è innamorata dello sport sin da quando è piccola: la sua passione si divide tra lo sci, la corsa in montagna, l’arrampicata e il ciclismo. Attualmente vive con il fidanzato e i figli a Chamoix, in Valle D'Aosta, ed è una trail runner e scialpinista.

Il suo primo amore però, come lei stessa ha raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, è stata l'equitazione. Passione trasmessa dalla mamma Natalia: «È stato il mio primo amore: l’impronta verso la competitività mi è stata data da questo sport. Ho iniziato a sei anni, seguendo la passione di mamma. Ricordo bene il maneggio di Piacenza. Poi, già dai sette anni, ho iniziato a gareggiare».

Dal papà Giorgio ha invece ereditato la passione per la bicicletta: «Ho partecipato a 4 tappe del Giro d’Italia. Quando ci sentivamo, mi raccomandava di allenarmi. In effetti, avrei dovuto fare di più. Ricordo ancora il dolore alle gambe al termine di ogni percorso. Ma da quel momento è scoccato un nuovo amore. E non ho più abbandonato la bici».

Natalia Mastrota ospite a Verissimo

Per la prima volta in tv, la 28enne ha spiegato che non ha intenzione di seguire le orme artistiche dei genitori e di non essere interessata al mondo dello spettacolo. Quindi Natalia ha parlato con Silvia Toffanin del rapporto che la lega ai genitori, nonostante i due si siano separati nel 1998, quando lei aveva appena 5 anni ed era ancora una bambina.

«Mamma e papà si sono separati che ero piccolissima. Non ricordo quasi nulla, se non di vederli spesso sui giornali. Mio padre era un po’ più libertino dopo la separazione da mamma. Lei invece ha avuto storie più lunghe. Mi sarebbe piaciuto vederli insieme una volta, come sarebbe stata la vita di tutti i giorni - ha raccontato - La mamma si è ritirata dal mondo della tv e ama la vita con i cavalli. Come nonna è molto brava, ma fa filare i bambini, mentre mio papà è più giocherellone. Anche con papà ho un rapporto bellissimo. Mi sostiene in tutto, viene sempre anche a vedere le mie gare. Lui è più pasticcione rispetto alla mamma, ma abbiamo un legame splendido».

La malattia

Durante l'adolescenza, Natalia Mastrota ha sofferto di disturbi alimentari. In particolare di bulimia, un problema che colpisce sempre più ragazze e ragazzi in giovanissima età. A Verissimo la 28enne ha parlato anche di questo: «A 18 anni ho fatto diete fai da te e questo mi ha portato nel vortice di disturbi alimentari. Ho sofferto di bulimia per cinque anni. Poi ne ho parlato con mia nonna, mamma della mamma, che mi ha spinto a parlarne. Lo sport mi ha aiutato a venirne fuori. Sono andata in una clinica vicino Londra e ho trovato gli strumenti per guarire».

Vita privata: chi è il fidanzato di Natalia Mastrota

A Chamoix Natalia si divide tra lo sport e la sua famiglia. É fidanzata con Daniel Castillo, guida alpina di 34 anni. Non si sa moltissimo di lui, se non che si tratta di un ragazzo molto riservato. Hanno avuto due bambini: Marlo Castillo nato nel 2018 e Sasha Castillo nata nel 2020.

«Non abbiamo una routine ben definita ma i nostri figli stanno crescendo con lo sport nel sangue. Li portiamo sempre alle mie gare e hanno capito che la mamma corre e il papà va in montagna. Sembra che questo mondo piaccia anche a loro e mi auguro che possano diventare sportivi», ha detto lei, ancora a la Gazzetta dello Sport.