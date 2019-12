Belen Rodriguez, Natale in famiglia a casa di Stefano De Martino. All'appello però manca qualcuno

Un Natale in famiglia per Belen Rodriguez. La showgirl infatti ha deciso di trascorrere le feste assieme ai cari e per l’occasione è partita alla volta di Napoli per festeggiare assieme alla famiglia del (ritrovato) marito, Stefano De Martino.

Belen ha resi partecipi i suoi follower postando diverse foto dal suo account Instagram. Dalle stories infatti la Rodriguez ha condiviso degli scatti che vedono il figlio Santiago scartare dei regali assieme agli amici e al papà Stefano (definiti da Belen “I miei amori”), la sorella di De Martino, Agnese, e Patrizia Griffini, la petineuse del Grande Fratello 3, grande amica della showgirl argentina.

Con la famiglia De Martino al completo, mancano all’appello Cecilia e Ignazio, a Trento dalla famiglia di lui e Jeremias, sempre assieme alla fidanzata Soleil Sorgè nonostante le voci di crisi.

Ultimo aggiornamento: 26 Dicembre, 08:51

