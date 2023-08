Nadia Bengala, arrestata la figlia dell'ex miss Italia: furto di vestiti a Roma, poi calci e pugni all'addetto alla sicurezza

La figlia di Nadia Bengala, ex miss Italia degli anni '80 è stata arrestata a Roma per aver rubato, nei magazzini della Upim in via Gioberti, zona della stazione Termini, capi di abbigliamento dopo avere staccato le placche antitaccheggio.

Per questo una ragazza di 27 anni è stata arrestata il 16 agosto scorso dai carabinieri. Per la giovane il giudice della Capitale ha convalidato l'arresto rimettendola in libertà.

Il furto, poi calci e pugni all'addetto alla sicurezza

Dopo il tentato furto, uno degli addetti alla sicurezza è riuscito a fermarla in strada, ma la ragazza lo ha colpito con calci e pugni, aggravando così il reato. Durante la colluttazione, altri addetti alle vendite hanno chiamato il 112 e in pochi minuti la pattuglia dei carabinieri l'ha arrestata.

Per lei anche una denuncia per minacce aggravate dalla finalità razziale, per aver minacciato l'addetto alla sicurezza, un cittadino africano, usando frasi razziste. Nel corso dell'udienza di convalida l'indagata avrebbe ammesso le responsabilità chiedendo scusa per quanto compiuto.