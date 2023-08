Monica Bellucci, dalla moda al cinema (e l'amore per Burton): «Il mio corpo mi ha aiutato. A volte la bellezza crea maschere»

Monica Bellucci ripercorre la sua carriera e parla del suo nuovo amore Tim Burton. L'attrice e modella italiana ha posato e rilasciato un'intervista a Harper's Bazaar Spagna: «La mia figura è stato oggettivata? Non mi ha dato fastidio. E poi ho anche sfruttato al meglio il mio corpo in certi ruoli, come in Malèna o Irreversibile».

La star italiana è cresciuta come modella grazie a Dolce & Gabbana prima di passare alla televisione prima e poi al cinema. Bellucci ha ammesso che è stato facile per la critica evidenziare di più il suo sex appeal piuttosto che spendere elogi per la sua carriera di modella affermata e poi attrice: «Quando ho sentito un atteggiamento critico nei miei confronti, l'ho metabolizzato. A volte la bellezza crea maschere», seoncondo quanto riporta il Daily Mail.

Il fatto di provenire da un background così (moda, ndr.), di aver lavorato con molti fotografi prima di iniziare a fare film, ha alimentato un po' quel pensiero».

L'amore con Tim Burton

Bellucci ha anche discusso della sua nuova relazione con Tim Burton, poche settimane dopo aver finalmente confermato la loro relazione: «Ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso.

Ho incontrato un'anima spettacolare e lo amo». La sua relazione con Burton arriva dieci anni dopo la separazione da Vincent Cassel, con il quale è stata sposata per 14 anni. Hanno in comune le figlie Deva, 18 anni, e Leoni, 13.

La fama, un'arma a doppio tagliato

Parlando della sua vita personale, ha anche descritto la fama come un'arma a doppio taglio e ha raccontato come cerca di mantenere privati alcuni aspetti della sua quotidianità: «La fama può anche provocare sentimenti contrastanti. Quando non lavoro, mi piace condurre una vita normale: vado a fare shopping, porto le mie figlie a scuola».