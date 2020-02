La Germania rivoluziona le miss, vince Leonie, 35 anni, imprenditrice, la più anziana reginetta di sempre

Una leonessa, proprio come il suo nome: Leonie von Hase, ha 35 anni, fa l’imprenditrice e viene dal nord della Germania ed è stata eletta Miss Germany. E' stata scelta da una giuria di sole donne. Niente bikini, ma solo tailleur, e la richiesta di avere un carattere forte. E' il requisito base del concorso di bellezza tedesco. Ma non solo. Si tratta della la Miss Germania più ‘anziana’ di sempre. Una rivoluzione rispetto agli stereotipi delle starlette in costume da bagno e misure da manuale.

Stavolta i criteri d’ingaggio erano diversi e alla selezione potevano candidarsi donne tra i 18 e 35 anni. La giuria ha esaminato le finaliste in base all' aspetto ma anche (e soprattutto) al proprio carattere, la personalità, la storia personale, la capacità di relazionarsi e far fronte con positività alle difficoltà della vita.

A far parte della giuria c'era anche Dagmar Woehrl, un’esponente politica del partito della cancelliera Angela Merkel, e la presentatrice Frauke Ludowig.

Leonie ha sbaragliato ben 7500 candidate e all’annuncio della sua vittoria ha alzato i pugni verso il cielo, alla Cassius Clay. «È tempo delle donne forti», ha detto la trentacinquenne titolare di un’impresa on-line.

La rivoluzione delle miss in Germania ha fatto parlare: Serviva un contest per l’epoca digitale, ha detto l’organizzatore Max Klemmer. «Cercavamo un volto moderno, una donna di questi tempi, impegnata in qualcosa di reale, che sa utilizzare i social media e sa essere un modello per il prossimo».

Leonie ha un figlio di 3 anni e non è sposata. A Kiel – il capoluogo dello Schleswig Holstein – manda avanti il suo negozio on-line di moda vintage. La signora von Hase si mostra sicura di sé: Il carattere di una persona viene dall’esperienza.

Il suo sogno era quello di diventare attrice, ma finora non l’ha potuto realizzare. Certamente, però, ora calcherà non pochi palcoscenici: l’attendono oltre 200 tra eventi ed esibizioni nei prossimi dodici mesi.

Ultimo aggiornamento: 15:00

