Michelle Hunziker, l'ex marito ha un nuovo amore? La foto di Tomaso Trussardi con un'ex del Gf Vip accende il gossip: «Grande feeling»

Tomaso Trussardi ha una nuova fiamma? Dopo l'addio a Michelle Hunziker il gossip ha affiancato all'imprenditore della moda molti nomi, tutti prontamente smentiti e ora ne esce un altro: quello di Dayane Mello. I due si sono incontrati il 29 luglio scorso a Paestum durante un evento legato al mondo della moda: "Premio Moda Città dei Templi Edizione VII".

Tomaso Trussardi e Dayane Mello nuova coppia? Il gossip esplode

Nonostante i due non sono una coppia, il gossip dice che tra L'ex del Gf Vip e Tomaso si è instaurato un «ottimo feeling». A confermare le voci Gionathan Contino, l’hairstylist dell’evento, che ha postato su Instagram due foto con protagonisti proprio Trussardi e la Mello. Addirittura nel secondo scatto la modella brasiliana tiene in braccio anche Odino, l'amato levriero di casa Trussardi-Hunziker. Il gossip è servito ma loro si dicono ancora single. E probabilmente è proprio così. Lui trincerato in un silenzio dopo la separazione dell'ex moglie, la Mello, sempre al centro del gossip. Staremo a vedere.