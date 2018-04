Meghan Markle, il nipote le regala una varietà di marijuana per le nozze

IlMessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà difficile vedere tutta la famiglia allargata dialle nozze coldel prossimo 19 maggio: tra i sicuri non invitati c'è anche, il figlio della sorellastra di Meghan, Tracy. Il ragazzo, che ha 25 anni, ha deciso però di omaggiare la giovane zia e futura reale britannica con un regalo molto particolare: una varietà diTyler Dooley è infatti un produttore di, a scopo terapeutico e ricreativo, che vive e lavora nell'Oregon. Pur non essendo stato invitato al '', il 25enne ha deciso di produrre una nuova varietà di marijuana che ha chiamato ''. «Se Harry e Meghan volessero passare da queste parti e provarla, sarebbero i benvenuti. Vorrei spiegare anche i benefici che la cannabis terapeutica può avere per la sindrome da stress post-traumatico, per l'insonnia e per i dolori causati dal cancro» - ha spiegato Tyler, riportato da Metro.co.uk - «So che in Inghilterra questo argomento è ancora tabù, mentre negli Stati Uniti siamo più avanti, anche perché siamo cresciuti circondati dalla marijuana. Meghan, però, è cresciuta in California e ha una mentalità decisamente americana, sono sicuro che questa idea le piacerà».Tyler Dooley, uno dei due figli di Tracy, la sorellastra di Meghan, ha ammesso di non avere più contatti con la zia da tre anni a questa parte, ma non vuole portare rancore: «Quando ero bambino lei mi faceva da baby-sitter, non posso che avere un buon ricordo di lei».