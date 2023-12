Meghan Markle fa la comparsa nella pubblicità di un'azienda di caffè: l'ultima trovata della duchessa (per guadagnare)

Meghan Markle fa la comparsa in una pubblicità su Instagram per un'azienda di caffè di cui detiene azioni. La Duchessa di Sussex compare nell'ultimo spot pubblicitario di Clevr Blends nei panni di una stagista che impila scatole, prepara bevande calde e lavora su un computer nel reparto digitale.



L'ultima trovata di Meghan

Meghan, che è un investitore nel marchio di latte d'avena dal 2020, compare in tutto l'annuncio mentre la CEO e co-fondatrice Hannah Mendoza passeggia per il quartier generale dell'azienda e ringrazia il team per tutto il duro lavoro svolto nel 2023.

Clevr Blends ha pubblicato oggi il video su Instagram: «Sono così grata per l'immenso amore e sostegno di quest'anno: grazie per averci aiutato a mantenere vivo e prospero il sogno di amare il latte!». La moglie del principe Harry, 42 anni, ha confermato nel dicembre 2020 di aver investito una somma in Clevr Brands, che ha una gamma di latte macchiato disponibile sotto forma di polvere. E in quel periodo, l'ex reale senior ha utilizzato le sue conoscenze per promuovere l'azienda, fondata nel gennaio 2019 e gestita dall'amministratore delegato Hannah Mendoza, inviando un cesto di prodotti alla sua vicina Oprah Winfrey, che ha condiviso i prodotti online. Anche se la Duchessa ha visitato l'azienda, condividendo un breve video del suo viaggio su Instagram all'inizio di quest'anno, in cui si vedeva lei stessa mentre sorseggiava una tazza di questa bevanda calda, negli ultimi tre anni è rimasta piuttosto silenziosa riguardo all'investimento. Fino ad oggi.

L'investimento



A novembre ha condiviso una brillante recensione a cinque stelle della linea. Pubblicando una foto di se stessa abbracciata a Mendoza, l'ex attrice ha scritto: «Uno dei miei modi preferiti per iniziare e finire ogni giornata». Clevr ha sede a Santa Barbara, in California. Meghan l'ha scoperto assaggiando il suo caffè superfood nel 2017, quando la fondatrice lo vendeva in un negozio temporaneo prima di creare la miscela casalinga che ora vende. La sede è anche vicino a Montecito, dove vivono Harry e Meghan. In una dichiarazione rilasciata a Fortune in cui conferma l'investimento nel 2019, Meghan ha dichiarato: "Questo investimento è a sostegno di un'imprenditrice appassionata che dà priorità alla costruzione di una comunità insieme alla sua attività". 'Sono orgoglioso di investire nell'impegno di Hannah nell'approvvigionamento di ingredienti etici e nella creazione di un prodotto che personalmente amo e che ha un approccio olistico al benessere. Credo in lei e credo nella sua azienda.' Mendoza ha confermato l'investimento di Meghan, dicendo: «Gli imprenditori hanno bisogno di finanziamenti, ma hanno anche bisogno di consulenti che si preoccupino profondamente di ciò che stanno costruendo. Sono grato di aver trovato entrambi nella Duchessa del Sussex».

L'azienda



Il sostegno di Meghan al marchio ha segnato il suo primo investimento pubblico da quando lei e Harry hanno lasciato la vita reale nel 2020 per perseguire una vita privata e cercare “l’indipendenza finanziaria” dalla famiglia reale. Secondo il sito web di Clevr Brands, l'azienda è un "marchio di benessere guidato da donne e con sede nella costa della California". Hannah, l'amministratore delegato, ha lavorato in precedenza presso un'altra azienda di snack superfood. Si è laureata alla UC Santa Barbara nel 2014 ma non è chiaro quanti anni abbia. Un post scritto dalla co-fondatrice Hannah dice: «Abbiamo avuto umili origini: io e la mia co-fondatrice abbiamo aperto un bar pop-up adattogeno nel 2016. 'Abbiamo viaggiato per gli Stati Uniti, decantando la magia delle piante. Le persone ascoltavano, si sentivano meglio nel corpo e nella mente e noi abbiamo creato Clevr per rendere queste sensazioni più facili da raggiungere».