Il suo guardaroba iniziale per il viaggio in Nigeria prevedeva abiti dai toni neutri. Una scelta a cui Meghan Markle era stata portata quando ancora frequentava la Famiglia Reale. Ma non appena ha messo piede in Africa insieme al marito Harry le è stato consigliato di cambiare look. E così ha fatto. La coppia si è recata in Nigeria su invito del Capo di Stato maggiore della Difesa nigeriana, il generale Christopher Gwabin Musa. La motivazione ufficiale del viaggio era quella di promuovere gli Invictus Games.

12 abiti in 3 giorni

In tre giorni Meghan ha cambiato 12 abiti, scegliendo accuratamente cosa indossare. Se il primo giorno ha indossato colori piuttosto neutri ha poi spiegato di aver cambiato look in onore delle donne nigeriane che sfoggiano tinte molto accese. Meghan ha ammesso di aver cambiato stile durante il suo viaggio in Nigeria nel disperato tentativo di "adattarsi". E nonostante questo le sue scelte hanno attirato non poche critiche.

Il vestito Windsor e le polemiche

Durante la sua prima visita ad una scuola, la Duchessa ha indossato un abito pesca con la schiena completamente scoperta e strascico. Il vestito del brand californiano Heidi Merrick risalente alla collezione 2018 si chiama Windsor. Dettaglio che è stato visto come una frecciatina di Meghan alla famiglia reale. L'abito, che costa 1288 euro, è stato abbinato a un paio di sandali flat e intrecciati firmati Emme Parsons. Ma a stridere con il contesto non è stato solo l'abito con la schiena scoperta. Anche i gioielli indossati dalla Duchessa di Sussex non sono sembrati appropriati: il bracciale Love di Cartier da 7mila euro, l'orologio Tank Française in oro di Cartier, un paio di orecchini vintage di Lanvin in cristalli color ametista. A questi si è aggiunto un tennis di diamanti da 6mila euro firmato Ariel Gordon.

L'abito rosso cambiato all'ultimo momento

Meghan ha così deciso di cambiare genere, come ha ammesso lei stessa. Sabato 11 maggio, arrivata con quasi un'ora di ritardo al vertice delle donne in leadership senza il marito Harry, la duchessa ha sfoggiato un abito rosso con spalline sottili e rouches amettendo: «Sono passate 24 ore da quando siamo arrivati e sono stata subito avvisata che dovevo indossare più colori, così da potermi adattare a tutti voi e alla vostra incredibile moda». Così ha fatto. Lo splendido maxi vestito di Meghan, creato "eticamente" dal designer nigeriano Orire e costato meno di 230 sterline (267 euro) è stata infatti una decisione dell'ultimo minuto. Per contrastare il colore audace, ha indossato un collier di diamanti, braccialetti d'oro e un anello di diamanti. Ha perfezionato il suo look con semplici tacchi a spillo color nude, tenendo capelli raccolti in un elegante chignon.

Il tradizionale velo





Ma è stato l'ultimo giorno del viaggio a mostrare come Meghan si sia effettivamente adattata alle mode locali. Domenica l'ex attrice di Suits e il marito sono stati ospiti di Giant of Africa, altro ente di beneficenza che dà supporto ai minori e che crede molto nello sport come motore del cambiamento. Per l'occasione la duchessa ha indossato il tradizionale velo Aso-Oke che le è stato regalato a un precedente ricevimento ad Abuja e che le donne del posto sono solite realizzare a mano e indossare nelle occasioni importanti. La gonna di Meghan Markle, nei toni del blu, è stata realizzata, nello specifico, da Regalia by Fal, un brand locale. Ha completato il look con una camicia bianca di Carolina Herrera, sandali dorati Burberry e preziosi gioielli in oro e diamanti, tra cui un orologio di Cartier e un braccialetto di Lorraine Schwartz. Scelta perfetta, stavolta.

L'abito giallo riciclato

Meghan ha poi visitato la casa del governatore dello stato di Lagos vestita con un abito giallo limone,con lo scialle della tradizione nigeriana sulle spalle, onorando le sue radici nigeriane e abbandonando i colori neutri per i toni vivaci. L'abito di Carolina Herrera è lo stesso che Meghan ha indossato nel 2020 per il primo compleanno del principe Archie, così come nel 2021, quando ha annunciato la sua seconda gravidanza. Il giorno scelto per indossarlo non è casuale: da noi come negli USA si festeggia la festa della mamma il 12 maggio. Di sicuro l'outfit era un modo per legare quel momento ai suoi figli, Archie e Lilibet, rimasti a casa.