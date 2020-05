Meghan Markle , l'accusa choc: «Finta e pessima madre con Archie...». La duchessa di Sussex torna a far parlare di sé dopo la pubblicazione del video benefico in compagnia di baby Archie.

Come riporta il Daily Mail, la scrittrice Emily Griffin avrebbe accusato Meghan di essere una madre «pessima e finta». L'accusa sarebbe arrivata dopo la pubblicazione del video con il piccolo Archie. Ecco le parole della scrittrice su Instagram: «Archie è adorabile ma il video urla 'Guardami! Guardami! Ho bisogno di attenzioni in quando madre adorante'. Meghan è una barzelletta. Mi ha anche rattristato vedere come Meghan fosse infastidita dal fatto che Archie non stesse collaborando come lei avrebbe voluto».



E continua: «È lo show di Meghan, perché non ha filmato lei e lasciato che Harry leggesse? Non ha neanche sottolieneato che ha detto 'papà'. Inoltre, vuoi la privacy di tuo figlio, quindi metti un video dove non indossa pantaloni?». Tanti fan della royal family si sarebbero scagliati contro le affermazioni dell'autrice, definita «odiosa e patetica». Griffin già in passato avrebbe criticato duramente la duchessa di Sussex. «Posso capire - conclude - che alcuni dei miei commenti siamo apparsi meschini e potrebbero essere stati interpretati con sfumature razziali. Non era il mio intento, ma capisco che intento e impatto siano due cose molto diverse. E mi dispiace davvero».



Ultimo aggiornamento: 11:46

