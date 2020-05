Meghan e Harry, il figlio Archie compie un anno: ma non ha la festa che la mamma aveva immaginato

Il piccolo Archie oggi compie un anno, ma non avrà la festa che la mamma, Meghan Markle, aveva sempre immaginato per lui. Colpa della quarantena per l'emergenza coronavirus, che ha fatto saltare tutti i piani della duchessa di Sussex e di suo marito, il principe Harry.

Era infatti il 6 maggio 2019 quando Meghan Markle dava alla luce Archibald Harrison Mountbatten-Windsor e oggi, a un anno di distanza, il piccolo ne ha già viste di tutti i colori, anche se non potrà ricordarlo per il resto della vita. Come spiega anche il Telegraph, in molti definiscono Archie il 'meno Windsor' di tutti i discendenti della regina Elisabetta. Un po' perché si tratta, probabilmente, del primo reale britannico 'meticcio' (anche se si ritiene che la regina Carlotta, moglie di Giorgio III, avesse lontane origini africane), un po' perché questo bambino ha vissuto il suo primo anno di vita in un'epoca piena di trasformazioni e stravolgimenti.

Già poco dopo la nascita di Archie, infatti, i rapporti tra mamma Meghan e la famiglia di papà Harry si sono notevolmente complicati, prima di arrivare alla cosiddetta 'Megxit', con il trasferimento Oltreoceano. Oltre ad una complicata separazione familiare, il piccolo è cresciuto anche nella fase definitiva della Brexit ed ora festeggia il suo primo compleanno in quarantena per l'emergenza coronavirus, da solo insieme a mamma e papà. E pensare che Meghan avrebbe voluto fare una doppia festa, dal momento che oggi è anche il compleanno di uno dei suoi migliori amici, l'attore George Clooney...

