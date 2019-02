Meghan Markle intercettata da sola a New York: la festa con le amiche per l'arrivo del royal baby

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meghan Markle è agli sgoccioli della sua gravidanza e come ogni americana che si rispetti, non ha proprio intenzione di rinunciare al tradizionale baby shower. La Duchessa è stata infatti intercettata all'aeroporto Jfk di New York e in molti si sono chiesti cosa facesse in città sola soletta (fatta eccezione per il bodyguard).La ragione è presto svelata: Meghan ha intenzione di festeggiare l'arrivo del royal baby con le amiche storiche. Dove? In un albergo dell'Upper East Side, il tutto organizzato dall'amica del cuore Jessica Mulroney. Il tutto, ovviamente, senza Harry, perché il baby shower è una cosa tra ragazze. E i cinque giorni (di libertà?) nella Grande Mela pure.