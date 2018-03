Meghan e Harry, il matrimonio costerà 36 milioni di euro: "30 milioni solo per la sicurezza a carico dei sudditi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cifra da capogiro quella per organizzare le nozze reali die il. Secondo alcune indiscrezioni il matrimonio sarà molto piùdi quello tra Kate e William ma più economico rispetto a quello di Diana e Carlo.Secondo il Telegraph la cifra si aggirerebbe intorno ai 32 milioni di sterline, circa 36 milioni di euro, contro i 23 di Will e Kate e gli 85 di Carlo e Diana. La voce maggiore è per la sicurezza, per mettere al riparo sposi e invitati verranno spesi 30 milioni di sterline, tutti a carico dei sudditi britannici. Il ricevimento sarà pgato dagli sposi ma sembra che Carlo parteciperà con mezzo milione di sterline. Il vestito da sposa sarà a carico di Meghan e sembra possa aggirarsi intono alle 250 mila sterline. La torta, invece, potrebbe avere un costo di 50 mila sterline. Le nozze saranno annunciate infine da 20 trombe d'argento, con una spesa attorno ai 100.000 euro.