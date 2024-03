Meghan Markle, altro che Kate Middleton: per le foto a casa con i figli ha chiamato il fotografo delle star

Altro che Kate Middleton. Se la principessa del Galles si è limitata a giocare un po' con Photoshop nell'ormai famigerata foto scattata a Windsor con i suoi 3 figli, la cognata Meghan Markle, per farsi riprendere con i suoi pargoli in versione casalinga, ha giocato sul sicuro chiamando un fotografo professionista che ha viaggiato da New York in California solo per fotografare la duchessa di Sussex con la sua prole.

Il servizio fotografico



Archie e sua sorella, la principessa Lilibet, sono stati oggetto di uno scatto molto glamour da parte di uno dei fotografi preferiti di Meghan. Jake Rosenberg, residente a New York, è volato in California all'inizio di questo mese dove ha scattato una serie di foto di Meghan da sola, mentre cucinava, e di lei con i bambini.

Il servizio fotografico è statao scattato nella villa del principe Harry e Meghan a Montecito e ha coinciso con il lancio del marchio di lifestyle e cucina di Meghan, "American Riviera Orchard". Il nuovo progetto è stato svelato la scorsa settimana, in uno sfarzoso video su Instagram, in cui si vedeva Meghan impegnata in cucina. American Riviera Orchard si concentrerà su articoli per la casa, il giardino, il cibo e lo stile di vita.

Chi è il fotografo



Rosenberg, originaria di Toronto, in Canada, dove Meghan ha trascorso sei anni durante le riprese del dramma televisivo Suits, ha fotografato la Duchessa molte volte. Sul suo sito web, afferma che "il suo obiettivo ha catturato lo splendore di talenti come Meghan Markle, Oprah Winfrey, Priyanka Chopra, Cindy Crawford, David Beckham e Michael B. Jordan, svelando i loro personaggi autentici attraverso le sue immagini vibranti". Ci sono pochissime fotografie di Archie, che compirà cinque anni a maggio, e di Lily, rilasciate dai loro genitori. Tuttavia i bimbi, sono presenti nella serie di documentari di Netflix sulla coppia. Un amico di Meghan ha confermato che il servizio fotografico è avvenuto ma insiste che si trattasse di "ritratti per la famiglia".