Meghan: «Papà non potrà partecipare al matrimonio, sono triste»

Dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, è la stessa Meghan Markle a confermare la notizia che suo padre non parteciperà al Royal Wedding di sabato.





«Purtroppo, mio padre non sarà presente al nostro matrimonio. Ho sempre avuto a cuore mio padre e spero che gli sia lasciato lo spazio di cui ha bisogno per concentrarsi sulla sua salute», ha dichiarato la futura sposa del principe Harry in una breve nota diffusa da Kensington Palace.





L'ex attrice, inoltre, ringrazia quanti hanno offerto in questi giorni «generosi messaggi di sostegno».

