Harry e Meghan Markle ora valgono «100 milioni di sterline». Bufera in Gran Bretagna dopo l'intervista ad Oprah

L’Inghilterra sta facendo letteralmente a pezzi la ex coppia Reale, il principe Harry e Meghan Markle, duchessa del Sussex, dopo l’intervista rilasciata il 9 marzo scorso al Golem del giornalismo Usa, Oprah Winfrey che è stata seguita da 28 milioni di persone nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La bomba è esplosa subito dopo, a fine colloquio nella tenuta californiana, dove la coppia si è trasferita da tempo dopo aver soggiornato in un primo momento in Canada. I sondaggi britannici sono impetosi: quello di YouGov, effettuato pochi giorni dopo l’intervista, il 10 e l′11 marzo, attesta come il 48% degli intervistati dice di avere un’opinione negativa del principe Harry, rispetto al 45% che esprime un parere positivo.

Ed è la prima volta che i pareri negativi sul secondogenito del principe Carlo superano quelli positivi, con un calo di 15 punti percentuali rispetto ad un analogo sondaggio del 2 marzo. scorso Per quanto riguarda Meghan Markle, solo il 31% dei 1.664 intervistati esprime un parere positivo, contro il 58% che ha opinioni negative sulla duchessa del Sussex. Nel suo caso, il calo è del 27%.

Il tiro al barsaglio

La stampa inglese sta facendo il tiro al bersaglio con articoli più che dettagliati sui beni della coppia, sulla loro villa, sul lascito della Regina Elisabetta, sul presunto taglio dei “finanziamenti” alla coppia da parte dei Reali inglesi. Il Daily Mirror analizza lo stato dei fatti e titola: “Meghan e Harry sono diventati una coppia da 100 milioni di sterline dopo che i Reali li hanno tagliati fuori”. Ma quanto c’è di vero? E quanto Harry e Meghan pagano l’eccessivo “sfogo” mediatico e soprattutto l’ingenuo candore di lei e le pesanti accuse di lui ai Reali?

L’analisi parte dal valore dei loro possedimenti attuali: la villa di Meghan Markle e del principe Harry nella periferia di Los Angeles potrebbe essere triplicata di valore da quando l’hanno acquistata - scrive il Mirror - e i loro contratti con Netflix e Spotify valgono decine di milioni di sterline.

Il duca 36enne aveva detto nell'intervista a Oprah, che la coppia «ha dovuto stringere accordi con i giganti dello streaming, Netflix e Spotify, perché la sua famiglia «mi ha letteralmente tagliato fuori finanziariamente» dopo il cosiddetto Megxit.

Ma gli accordi stanno contribuendo a finanziare lo stile di vita sontuoso della famiglia nella periferia di Los Angeles, inclusa la loro villa da 10,5 milioni di sterline in un’enclave privata per ricchi e famosi, e altre cose come la sicurezza, che i reali si sono rifiutati di pagare. A ciò si aggiungono le fortune lasciate a Harry da sua madre, la principessa Diana e dalla bisnonna, la regina madre, secondo quanto riportato stavolta dal Times. Meghan, 39 anni, Harry e il figlio Archie, che compie due anni a maggio, si sono trasferiti nella casa in collina a giugno dello scorso anno, solo tre mesi dopo che la coppia aveva detto che stavano facendo un passo indietro dalla vita reale per «diventare finanziariamente indipendenti».

Harry e Meghan, racconta il Mirror, hanno acquistato la loro villa con nove camere da letto e 16 bagni a Montecito per 14,65 milioni di dollari (10,5 milioni di sterline) lo scorso giugno dopo aver soggiornato nella tenuta del magnate del cinema Tyler Perry. Secondo gli atti, hanno stipulato un mutuo da 9,5 milioni di dollari (6,8 milioni di sterline). L’agente immobiliare Randy Solakian, che rappresentava il costruttore quando la proprietà è stata venduta a un oligarca russo, ha detto che la coppia ha acquistato al momento giusto e ha ottenuto un “affare”.

Situato su una strada privata con guardie di sicurezza, il ranch ha un cinema, una spa, una palestra a una pensione separata, campo da tennis e piscina. Tra le altre cose, c’è anche l’ormai celebre pollaio dove campeggia la scritta “Archie’s Chick Inn”.

Meghan durante la puntata di "Suits"

Il giornale britannico aggiunge che Harry avrebbe almeno 23 milioni di sterline in eredità e beni dalla madre Diana, la principessa del Galles e dlla regina madre, arrivati sotto forma di un fondo fiduciario, che Harry e William hanno ereditato quando hanno compiuto 30 anni.

In precedenza, è stato ipotizzato che Harry avesse ricevuto circa 10 milioni di sterline dal fondo di Diana e si dice inoltre che Meghan e Harry stessero cercando un contratto del valore di 71 milioni di dollari da Netflix. L’accordo sul podcast Spotify vale 18 milioni di sterline. Le altre fonti di reddito di Harry includerebbero una piccola pensione dell’esercito.

Non meno dettagliata l’analisi dell’altro quotidiano inglese, il Daily Mail, che nella versione online ha pubblicato un articolo al vetriolo sulla coppia. Ci si sofferma in particolare su Meghan, affermando che il suo patrimonio netto complessivo sia di circa 4 milioni di sterline. Quando, come attrice, ha recitato nel dramma statunitense Suits, è stata pagata 2 milioni di sterline in sei anni. La duchessa ha anche incassato importi a sei cifre per ruoli cinematografici e possiede una proprietà a Toronto. «Quindi, quando si tiene conto dei loro beni e degli affari firmati, si pensa che il patrimonio netto di Harry e Meghan sia di circa 96 milioni di sterline».

