Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano, la proposta sotto l'albero di Natale: «Difficile trovare le parole giuste...»

«She said... YES»: Filippo Magnini sposa Giorgia Palmas. La proposta di matrimonio del campione di nuoto alla showgirl è arrivata sotto l'albero di Natale. Ad annunciarlo è stato lo stesso Magnini sul suo profilo Instagram. Un abbraccio con l'albero di sfondo subito dopo il "Sì" che ha sancito le future nozze.

Felicissima Giorgia Palmas che sui social ha mostrato tutta la sua gioia: «Sono tanto emozionata - ha scritto in un post su Instagram - ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola 💫 Ti Amo da morire @filomagno82 sono la persona più felice del mondo».

Non si sono fatte attendere le reazioni social dei vip. A partire da Salvatore Esposito, il Genny di Gomorra, che si è congratulato con la coppia: «Auguroni», ha scritto. Poi la presentatrice e attrice Elena Di Cioccio, l'ex tennista Flavia Pennetta, Melissa Satta e molti altri.

Ultimo aggiornamento: 10:28

