Domenica In, Maria De Filippi da Mara Venier: «Nessuno sapeva che io e Maurizio stavamo insieme. Siamo stati scoperti al telefono»

Maria De Filippi su Rai1. La regina televisiva di Mediaset si racconta nel salotto tv di Mara Venier, Domenica In. Sul filo dei ricordi, gli anni del liceo a Pavia, la sua città natale. Una fotografia la mostra insieme ai suoi compagni di classe. «In quarta ginnasio a Pavia, ebbi una breve storia con un ragazzo, ma è finita perché lui era una persona serissima ed io a quell’età non ero così pronta alla serietà” racconta la De Filippi, che ammette “me la cavavo a scuola, però scopiazzavo, non studiavo molto, magari lo facevo davanti alla tv, aspettavo le sei per uscire, per lo struscio in centro».

Uomini e Donne, scintille tra Costantino e Iolanda: «Abbiamo fatto l'amore». Lei: «Non me ne sono accorta»

Domenica In, Mara Venier annuncia gli ospiti: «Si riparte con un messaggio di Conte». C'è anche la De Filippi

Parlando di Roma, del trasferimento insieme al padre, Maria dice alla Venier “non volevo lasciare Pavia, ci stavo bene, lavoravo a Milano, ma mia madre voleva che venissi a Roma”. Poi l’inconto che le ha cambiato la vita, a Venezia, con Maurizio Costanzo. “Lavoravo per una società contro la pirateria audiovisiva, dovevo partecipare ad una convention dove conobbi Costanzo. Dopo dieci giorni mi chiese se fossi interessata ad un lavoro a Roma. Non volevo andare, ma fu mia madre ad insistere, perché voleva che io avessi la sua stessa indipendenza”.

#DomenicaIn è ora in onda su #Rai1! Ospite in studio #MariaDeFilippi. Ci state seguendo? 👇 Posted by Domenica in on Sunday, 11 October 2020

C’era simpatia per lui?, le chiede Maria Venier. “Non direi, perché era uno che faceva domande scomode, lo vedevo solo in televisione, iniziai a lavorare con lui ed all'inizio ci davamo del lei. Conoscendolo ho imparato che Maurizio sa esserci, è un punto fermo, penso che mi abbia rasserenato. Io Avevo due lati diversi. Uno molto forte, la certezza di saper fare, però dal lato dei sentimenti ero insicura, diffidente, con lui ho imparato a fidarmi", dice con serenità la De Filippi.

Raccontando dell'inizio della loro storia d'amore, De Filippi ammette "speriamo che nessuno si offenda, neanche la sua ex-moglie (il riferimendo è a Marta Flavi, da cui Costanzo si separò nel 1990). All'epoca eravamo amanti, siamo stati scoperti ed è stata fatta una scelta, o stiamo insieme o ci separiamo. Quando fummo scoperti, c'erano implicazioni familiari, perché nessuno sapeva nulla, io lavoravo per lui ed avevo paura". Come siete stati scoperti?, chiede la Venier. "All'epoca c'era il duplex, io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono. Mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire, di continuare la storia. Mia madre lo chiamò per sapere che intenzioni avesse con me. Maurizio è sicuramente la metà della mela".

"Quando ancora non ero popolare, ed arrivavamo nei posti, mi sentivo messa da parte, direi sicuramente di essere stata gelosa di Maurizio.

Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA