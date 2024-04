Marcella Bella a Belve, chi è la cantante? Età, la storia con Red Canzian, la carriera, la vita privata, la vita a Ibizia e la malattia del fratello

Domani, martedì 16 aprile, torna Belve per la terza puntata di questa stagione. Sarà una serata tutta al femminile. Sullo sgabello della graffiante Francesca Fagnani arriveranno infatti Ilenia Pastorelli, Marcella Bella e Simona Ventura pronte a difendersi dalle insidiose domande della padrona di casa.

Marcella Bella a Belve: «Io icona gay», poi sbaglia l'acronimo Lgbtqia+. Tensione con Francesca Fagnani: l'evasione fiscale e la replica della cantante

Scopriamo dunque nel frattempo di vedere la puntata, qualcosa in più sulla cantante.

Chi è Marcella Bella

Marcella Bella, all’anagrafe Giuseppa Marcella Bella, è nata a Catania il 18 giugno del 1952.

Ha 72 anni. E’ la sorella minore del cantautore Gianni Bella.

L’incontro nel 1968 con Ivo Callegari, già produttore di Caterina Caselli, procura alla cantante l’opportunità di firmare un contratto con la CGD. Incide così il primo 45 giri nel 1969.

La carriera

La cantante ha preso parte a nove edizioni del Festival di Sanremo senza riuscire mai a vincere. E’ l’interprete di una delle canzoni italiane più conosciute e amate di sempre, Montagne verdi. Il suo primo album viene pubblicato nel 1973, con il titolo di Tu non hai la più pallida idea dell’amore. Nello stesso anno, con il brano Io domani, vince il Festivalbar a pari merito con Mia Martini. L’anno dopo incide un nuovo brano, Nessuno mai, tra i primi esempi di disco music in Italia. È stata anche attiva in politica, candidandosi alle elezioni europee del 2004 nelle liste di Alleanza Nazionale.

La vita privata

Nel 1973 la cantante ha avuto una relazione importante con Red Canzian, all’epoca appena entrato come bassista all’interno dei Pooh. La loro storia però dura solo un anno. Nel 1979 conosce Mario Merello, un imprenditore milanese. I due, prima di sposarsi nel 1989, hanno il primo figlio Giacomo, nel 1980. Carolina e Tommaso invece sono nati nel 1992 e 1993.

I figli e i nipoti

Giacomo oggi vive a Singapore per motivi professionali. «È amante dell’oriente da sempre. Non l ho mai accettato, ogni tanto gli mando messaggi di fuoco, sostenendo che i suoi figli cresceranno ignoranti perché non hanno la nostra cultura e la nostra bellezza, immersi come sono nella modernità e nei grattacieli. Diciamo che lavoro sui bambini, i due nipotini: quando vengono in estate, organizzo sempre un compleanno con unicorni e tutto ciò che amano». Ha raccontato a Domenica in

La malattia del fratello

Un successo quello di Marcella possibile grazie anche alla collaborazione con il fratello Gianni Bella, noto compositore e cantautore italiano. Nel 2010 la carriera di Gianni Bella, sei anni più grande della sorella, ha subito una battuta d’arresto a causa di un improvviso ictus, una malattia devastante che lo costrinse ad affrontare un lungo periodo di riabilitazione. «È sempre stato il mio idolo –spiega Marcella Bella in un’intervista- Persino dopo quell’evento mi ha dato l’ennesima lezione di vita. Avrebbe potuto diventare depresso, egoista, si sarebbe potuto incattivire. Tutte cose legittime. Invece, ha affrontato l’ictus con dignità. Nei primi tempi, quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dirmi che stava bene». Intervistato da Oggi, Bella ha raccontato la sua dura esperienza con la malattia: «Non è stato facile, ma ce l’ho fatta grazie al grande cuore della mia famiglia, grazie a mia moglie Paola, alle mie figlie e ai miei fratelli. Loro mi sono sempre stati e mi sono vicini riuscendo con il loro immenso affetto a lenire le mie sofferenze e a farmi affrontare con forza le difficoltà della malattia. Ho pregato di restare vivo».

Dove vive

«È un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano ormai, ma non tutti sanno che sono una cantante. Ho più libertà perché non mi riconoscono. È un posto molto simile alla Sicilia. Anche lì ci son tutte quelle piante grasse, i fichi d’ india». Così Marcella Bella, 70 anni, racconta a Domenica in la sua nuova vita a Ibiza, dove si è trasferita e vive con il marito Mario Merello, imprenditore. Perché Ibiza? «Amo il contatto con tanta gente».