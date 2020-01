Manuela Moreno e le scarpe rubate alla Rai, Marina La Rosa senza freni: «Qualcuno le sta annusando e...»

La conduttrice Rai Manuela Moreno ha avuto una brutta sorpresa ieri: un paio di scarpe modello decolleté le sono state rubate dal suo armadietto in redazione a Saxa Rubra, un furto che l’ha lasciata perplessa quanto arrabbiata. Uno scherzetto che evidentemente deve essere accaduto in passato anche a Marina La Rosa, che ha commentato il post su Instagram della Moreno con una frase eloquente.

Davanti agli hashtag della conduttrice Rai (tra cui #feticisti) Marina, che in passato ha spesso lamentato fan troppo 'fissati' nell'osservarle i piedi, commenta e scrive senza controllo: «Mettiamola così, più che associare il furto ad una donna sfigata che le abbia rubate (perché in mancanza di prove non è da escludere purtroppo) meglio immaginare qualcuno che da ieri stia annusando le tue scarpe e ci stia venendo dentro». Una frase che provoca ilarità in Manuela, che risponde con le faccine che ridono, ma che non è esattamente il massimo dell'eleganza.

Che sia stata una donna, o un uomo con qualche strana perversione nei confronti delle sue scarpe, non è dato sapere: chissà che in futuro la Moreno non renda noti i risultati di eventuali 'indagini' per risalire al colpevole. Quel che è certo è che Manuela sul suo profilo Instagram, nei post e nelle stories, spesso e volentieri condivide le immagini delle sue scarpe: chissà che non sia invece stata una donna, magari invidiosa del suo stile, ad appropriarsi delle sue decolleté, e non un uomo con strane perversioni, in barba a quanto dice la ex gieffina.

