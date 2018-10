Lory Del Santo e gli ultimi momenti con il figlio suicida: «C'è una cosa per cui mi sento in colpa»

di Valeria Arnaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Domenica Live parla di, della scomparsa del figlio, 19 anni, morto suicida, e della sua decisione di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. E, soprattutto, per difenderla da false accuse, come quella di non essere andata al funerale del figlio.ricostruisce storia e personalità di Lory Del Santo, mandando in onda una serie di spezzoni di interviste.«Mi sono distrutta la mente in questo periodo - spiega Del Santo in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi - per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo senso di colpa: l'ultima volta che ci siamo visti non gli ho detto 'ti voglio bene' anziché baciarlo e basta. Niente altro».Poi la conduttrice ricorda l’altra grande perdita subita da Lory, facendo rivedere uno spezzone dell’intervista rilasciata proprio a lei sulla morte del piccolo, il figlio avuto da, morto a quattro anni precipitando dall’appartamento nel grattacielo in cui vivevano. Il passaggio che viene fatto ascoltare è proprio quello del racconto della tragedia:«Io stavo salendo al piano superiore, dove si trovava Conor. In quel momento mi è arrivato un fax, e sono scesa a vedere di chi fosse. L’ho visto attraversare la stanza, l’ho chiamato per dirgli di tornare indietro. Non potevo immaginare che la vetrata fosse aperta, perché nei grattacieli non si aprono le finestre. Invece c’era una persona che stava pulendo, e forse per ignoranza, aveva aperto il vetro. Lui aveva le sue Tartarughe Ninja in mano, forse voleva volare. Non ho avuto il coraggio di vederlo dopo. Nella vita si deve scegliere, ci sono dei ricordi fatali e io ne volevo avere solo di belli. L’ho visto a Londra, nella chiesa, quando ho dovuto guardare quel contenitore il mio cuore è morto lì».Dai ricordi si passa al dibattito in studio. Poi Barbara D’Urso legge una lettera scritta da, compagno di Lory Del Santo, mentre era insieme a lei: «Non c’è stato alcun funerale ma qualcosa di diverso, intimo, che se vuole vi spiegherà lei. Appena Lory ha saputo la notizia, ha chiamato il Grande Fratello Vip dicendo che non sarebbe andata». Il messaggio è chiuso dal dispiacere per le false notizie circolate.