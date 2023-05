Lorella Cuccarini e il coming out della figlia Chiara Capitta: «Nessun problema se amasse una donna, la mia famiglia non ha barriere»

«Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione, non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente»: così Lorella Cuccarini parla della figlia Chiara Capitta. Lei, Capitano della squadra femminile della Roma calcio e figlia della showgirl, è finita al centro delle cronache per via del suo recente coming out sui social. Dopo che lei stessa ha messo in chiaro di non voler finire sotto ai riflettori del gossip, ora a parlare è la mamma, che commenta con stupore il clamore mediatico suscitato dalla notizia.

«Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione - racconta l'attuale coach di canto ad Amici - Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente. Rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia», mette in chiaro. «Se c’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino ad essere felici», ha concluso Cuccarini ai microfoni del settimanale Gente.

In una sessione di domande e risposte con i suoi follower, qualche giorno prima la ragazza aveva spiegato di sentirsi libera di amare chiunque, senza imporsi alcun tipo di limite rispetto al sesso. «Non ho mai amato le etichette», ha replicato a chi le chiedeva se fosse etero «Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo, così come di una ragazza». Classe 2000, Chiara Capitta è la figlia minore di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, sorella gemella di Giorgio. Diversamente dalla mamma, è sempre stata lontana dai riflettori dello spettacolo, preferendo il mondo dello sport. Vanta infatti una carriera calcistica degna di nota, iniziata all’età di 12 anni nella Roma Femminile, per la quale oggi , in serie C, ricopre il ruolo di difensore centrale, con la fascia da Capitano.