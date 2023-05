Laura Freddi: «Paolo Bonolis? L'ho lasciato quando è diventato famoso». Sonia Bruganelli replica (al veleno): «Il successo l'ha raggiunto con me»

Sonia Bruganelli e Laura Freddi, pace fatta. Almeno così sembrava, visto che lo hanno anche dichiarato in tv più e più volte. La prima, moglie di Paolo Bonolis, la seconda ex fidanzata, oggi sono in rapporti sereni, ma non mancano le frecciatine. L'ultima in ordine di tempo l'ha lanciata l'ex opinionista del Gf Vip per replicare a una dichiarazione rilasciata dalla Freddi su Donna Glamour.

Sonia Bruganelli replica a Laura Freddi

Facendo ordine, Sonia ha condiviso sulle sue storie Instagram parte di un'intervista che Laura avrebbe fatto. «Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai.

Le "precisazioni" al veleno

Ecco parole che non sono sfuggite alla Bruganelli, che nonostante la ritrovata serenità con Laura ci ha tenuto a precisare alcune cose e a riaccendere la polemica.

«Beh, l’apice del successo lo ha raggiunto con me». La prima precisazione sembra proprio intanto rimettere ogni "regina" al proprio trono dando i giusti meriti a chi spettano. E aggiunge anche: «Comunque non era proprio sconosciuto prima». I rapporti tra Sonia e Laura sono buoni, o forse lo erano.