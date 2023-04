Voci di separazione tra Bonolis e Bruganelli, loro ironizzano su Instagram: "Pensiamoci"

“Siamo in difficoltà - dice Paolo Bonolis in un video - che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico? È un dilemma morale”. “Vabbè pensiamoci" risponde la moglie, Sonia Bruganelli. Ecco la risposta ironica della coppia su Instagram alle voci di una loro separazione. Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA