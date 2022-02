Lady Gaga e "House of Gucci", niente candidatura agli Oscar: fan furiosi. La sua reazione social

I fan di Lady Gaga sono infuriati per il fatto che la loro beniamina, protagonista di "House of Gucci" non abbia ottenuto una nomination come "miglior attrice" agli Oscar 2022. Nel film la cantante 35enne ha vestito i panni di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci (Adam Driver), che negli anni Ottanta è stato a capo della maison di moda.

Leggi anche > Silvia Toffanin a Striscia: l'esordio in conduzione con Greggio

Lady Gaga (Foto: Ansa)

Lady Gaga, "House of Gucci" e l'Oscar mancato

Maurizio Gucci è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel 1995 fuori dal suo ufficio a Milano e la Reggiani è stata condannata nel 1998 per aver ordinato l'omicidio del suo ex marito. La coppia, spiega l'Independent, si era separata nel 1985. La trama del film segue la preparazione del processo alla Reggiani, condannata e imprigionata per 18 anni per aver orchestrato l'assassinio. Il film è interpretato anche da Jared Leto nei panni di Paolo Gucci, Al Pacino in quelli di Aldo Gucci e Salma Hayek che interpreta Giuseppina.

"House of Gucci" ha portato a casa solo una nomination agli Oscar quest'anno. Il truccatore del film Frederic Aspiras è stato nominato per la categoria Best Hair & Makeup. Subito dopo l'annuncio delle nomination, Gaga ha pubblicato un messaggio di congratulazioni per Aspiras e altri candidati: «Non potrei essere più felice – ha scritto su Instagram - per un uomo che chiamo mio fratello, con cui ho lavorato negli ultimi 15 anni, @fredericaspiras, per la sua nomination in Trucco e acconciature per House of Gucci. Frederic è stato magico, preciso e mi ha dedicato mesi prima e durante le riprese. Ha preparato dozzine di parrucche per mesi e mesi. È un genio vivente e Freddie, siamo tutti così grati di essere anche solo vicini al tuo talento, creatività e generosità di spirito».

L'attrice di di A Star is Born ha continuato il suo messaggio congratulandosi anche con gli altri candidati: «A tutti i candidati di quest'anno, congratulazioni per tutto il vostro duro lavoro, la vostra dedizione, la vostra nomination e la TUA magia — meritate tutti un importante riconoscimento per quello che è stato un panorama davvero meraviglioso di esibizioni e risultati lo scorso anno. La tua dedizione durante il Covid, il tuo enorme cuore e la tua capacità di raccontare storie incredibili è un dono per il mondo intero durante quello che per molti è un periodo molto difficile. Congratulazioni amici miei. Bravo!». Tuttavia, i fan dell'artista però sono comunque arrabbiati per il fatto che Lady Gaga sia stata "sorprendentemente" escluso dagli Academy Awards nonostante abbia ottenuto nomination per altri importanti premi come i Golden Globes, i SAG Awards, i Critics Choice Awards e i BAFTA Awards.