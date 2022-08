La notte concerto tributo a Lady Gaga

BIBIONE - Confermato il concerto questa sera, 18 agosto, in Piazza Fontana a Bibione alle ore 21.00 ART POP TRIBUTO A LADY GAGA. Gli ARTPOP, la band del più grande spettacolo dal vivo dedicato a Lady Gaga, arrivano a Bibione col nuovo Big Show 2022! Cambi d'abito, effetti, luci, fuochi, e la voce dal vivo di Vega Rose! Si conclude questa sera la prima edizione BIBIONE MUSIC NIGHTS 2022 format musicale CATENE 2000 che ha riscontrato un successo sopra ogni aspettativa "spiega il dir artistico Munaretto Corrado" che ha affillato il centro di Bibione nelle calde serate estive e divertito residenti e turisti. Voglio ringraziare personalmente tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita degli eventi a partire dall'amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento al direttivo, ai collaboratori e volontari Catene 2000 all'azienda di sevice e logistica Doff. "Augurandoci che questa sera il tempo sia clemente" vi diamo l'appuntamento alle ore 21.00 in Piazza Fontana per un magnifico Show.