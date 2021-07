Lady Diana, il gesto "segreto" di William e Harry all'inaugurazione della statua. Fan increduli: «Lo hanno fatto davvero?». Oggi, il duca di Cambridge e il duca di Sussex hanno presenziato insieme all'inaugurazione della statua dedicata alla mamma Diana Spencer, in occasione del suo compleanno. Il primo luglio la principessa del popolo avrebbe compiuto 60 anni. Subito dopo l'evento, i due fratelli - ai ferri corti dopo la Megxit - hanno rilasciato un comunicato comune dedicato alla loro mamma: «Oggi, in quello che sarebbe stato il 60° compleanno di nostra madre, ricordiamo il suo amore, la sua forza e il suo carattere, qualità che l'hanno resa una forza positiva in tutto il mondo, cambiando in meglio innumerevoli vite. Ogni giorno, vorremmo che fosse ancora con noi, e la nostra speranza è che questa statua sia vista per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità. Grazie a Ian Rank-Broadley, Pip Morrison e ai loro team per il loro eccezionale lavoro, agli amici e ai donatori che hanno contribuito a far sì che ciò accadesse e a tutti coloro che nel mondo mantengono viva la memoria di nostra madre». Immediati i commenti dei sudditi di sua maestà e non solo sui social. «Che bello rivedere i due fratelli insieme, fate pace per la vostra mamma». E ancora: «Lady D è stata una grande donna, vi vorrebbe vedere uniti». Ma tra i follower c'è chi nota un dettaglio: «Quando hanno scoperto la statua, hanno fatto un'espressione di disappunto o mi sbaglio?». E ancora: «Non sembravano soddisfattissimi del risultato». «In effetti non è molto somigliante, Lady D era bellissima». Insomma, secondo alcuni utenti i figli di Carlo e Diana sarebbero rimasti delusi dalla statua della mamma. Ma l'importante è il messaggio d'amore veicolato dalla scultura. Auguri Lady D.

APPROFONDIMENTI LONDRA Harry e William, pace dopo la tensione? I fratelli davanti alla... LONDRA William e Harry, cosa è successo prima dell'incontro per... RIUNIONE DI FAMIGLIA William e Harry di nuovo insieme per i 60 anni della mamma Diana:... REALI Meghan Markle, è morto lo zio. Ecco cosa diceva della nipote e... SOCIETà Lady Diana, la sua vita attraverso le fotografie più importanti