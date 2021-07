William e Harry, cosa è successo poco prima dell'incontro per Diana? Resa dei conti o pace in vista

LOLNEWS.IT - Le immagini dei Cambridge a Wembley mentre esultavano per la vittoria dell’Inghilterra sulla Germania agli Euro 2020 hanno fatto il giro del mondo. Il trionfo della GB per 2-0 è stata l'occasione perfetta anche per far riavvicinare William e Harry: secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, i due si sarebbero scambiati diversi messaggi in chat. Oggi i duchi avranno tutti gli occhi puntati addosso per celebrare i 60 anni di Diana con lo svelamento di una statua… Staremo a vedere se si tratterà di resa dei conti o di pace definitiva. (Foto: Kikapress – Music: “Memories” from Bensound.com)

Leggi anche: >> WILLIAM, ECCO IL VERO MOTIVO PER CUI NON RIESCE A PERDONARE HARRY: QUELLA VOLTA CHE…

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Il Principe Carlo fa una donazione «molto generosa» alle... FOTO William e Kate allo stadio per Inghilterra-Germania: prima volta a... L'EVENTO Elisabetta, Giubileo di Platino da 15 milioni: banda musicale di... LA RIVELAZIONE Harry ha nostalgia: il principe riconosce i suoi errori e vuole... CALIFORNIA Harry e Meghan, ira dei nativi americani: «Usano la nostra... ROYAL FAMILY Regina Elisabetta, ultima mossa prima di abdicare: cos’ha...