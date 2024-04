Non prima dell’estate, o forse anche dopo. Quando rivedremo Kate Middleton in pubblico? A corte fanno capire che, fino a quando la principessa del Galles continuerà le cure per il cancro, nulla potrà essere confermato ufficialmente. Nei prossimi mesi, in occasione di ogni evento in cui, negli anni precedenti, la presenza della Middleton non era mai mancata, la principessa consulterà i suoi medici a corte e deciderà il da farsi il giorno stesso.

Gli eventi previsti

Ma quali sono gli eventi ufficiali in cui potremo rivederla o che, al contrario, sarà costretta a saltare? Quest’anno la principessa potrebbe perdersi anche il torneo di tennis a Wimbledon (previsto dal 1 al 14 luglio), di cui è patrona. E potrebbe essere la grande assente non solo ad Ascot (prevista a meta giugno), che ogni anno vede l’intera Royal Family riunirsi sugli spalti per seguire con entusiamo le corse ippiche, ma anche agli iconici Garden Party di Buckingham Palace. Quello di ritrovarsi a stretto contatto con il pubblico è un rischio che, considerate le cure a cui si sta sottoponendo in questo periodo e il probabile abbassamento delle difese immunitarie, la principessa non vorrà correre.

Il Trooping the Colour

E in forse ora sono addirittura la parata dell’8 giugno, il tradizionale Trooping The Colour, e la consueta uscita della Royal Family sul balcone di Buckingham Palace. Proprio sull'evento organizzato per celebrare il compleanno del Re, si era. Tutto era cominciato, nei giorni scorsi, sul sito delle forze armate britanniche, dove era stata annunciata la presenza della principessa del Galles alle celebrazioni annuali della parata del Trooping The Colour. Ma si era trattato di un errore imbarazzante. Buckingham Palace non aveva ancora confermato i nomi dei Royal attesi all’evento, per cui i responsabili del sito sono stati costretti a cancellare in tutta fretta il nome della Middleton.