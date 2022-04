Kate Middleton e l'incontro segreto con Tom Cruise: «Una proiezione privata». Cosa svelano i media inglesi

Kate Middleton e il principe William sono fan del film Top Gun e probabilmente la loro passione è arrivata alle orecchie del progagonista del film cult, Tom Cruise. I media britannici parlano di un incontro segreto tra l'attore e i duchi di Cambridge. Niente di ufficiale o di documentato dai social, ma una notizia che non poteva passare e inosservata ai siti di gossip. La notizia è stata riportata dal Sun e ha fatto immediatamente il giro del web. Sembra che Kate Middleton e suo marito William abbiano avuto un incontro segreto con Tom Cruise. L'attore americano era a conoscenza della passione del principe per uno dei suoi film più famosi e ha pensato bene di invitarlo a casa sua per parlarne. Sembra che per l'occasione l'attore di Mission Impossible abbia organizzato una proiezione privata del sequel Top Gun: Maverick, in uscita a maggio. Il film, sequel di Top Gun del 1986, vede di nuovo Cruise nei panni del pilota di caccia Pete 'Maverick' Mitchell. Diretto da Joseph Kosinski è in uscita il 25 maggio, distribuito da Eagle Pictures / Paramount Pictures Italia e il 27 maggio negli Stati Uniti.

