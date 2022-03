Kate Middleton si prende la scena e brilla come non mai: il (raro) gesto d'amore di William

LOLNEWS.IT - William e Kate sono impegnati in un Royal Tour piuttosto difficile nei Caraibi: non si placano le proteste contro il passato coloniale dell’UK ma tra balli, risate e scene dolcissime con gli abitanti accorsi per salutarli, i Cambridge stanno impressionando il mondo intero. La duchessa in particolare sta avendo lo spazio per brillare di luce propria e il marito le sta lasciando la scena: parlando di formazione degli insegnanti con una delle maestre dello Shortwood College in Giamaica, William ha fatto un passo indietro. “Non è proprio il mio campo, mi faccio da parte!” ha ammesso, ma Kate lo ha rincuorato: “Mi ascolti sempre”. Facendosi da parte William ha capito che Kate sa affrontare benissimo da sola le responsabilità: la duchessa ha saputo dimostrare (ancora) che sarà una perfetta regina consorte (Foto: Kikapress – Music: “Once Again” from Bensound.com)

