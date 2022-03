Kate e Camilla dimenticano Meghan, l'affronto sui social: cos'è successo in queste ore

LOLNEWS.IT - Kate ha preso parecchio ispirazione da Meghan Markle e dal modo in cui si approcciava alle persone e ora le sta “rubando” anche qualche idea: leggere libri ai bambini e per giunta con l’appoggio di Camilla. La duchessa di Cornovaglia presiede oramai da diverso tempo il club del libro: su Instagram ha ospitato l’iniziativa di Kate che si sta occupando di potenziare e migliorare l’alfabetizzazione dei più piccoli consigliando libri per bambini. Tra i 5 consigliati non c’è quello di Meghan, The Bench, un affronto pesantissimo a dispetto di una iniziativa davvero lodevole in vista della Giornata mondiale del Libro (Foto: Kikapress – Music: “Once Again” from Bensound.com)