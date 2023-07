Kate Middleton indossa pochi gioielli per essere la futura regina. Non come Camilla. La "frecciata" alla principessa del Galles arriva da Suzy Menkes, giornalista di moda mondialmente famosa, che nel suo podcast "Creative conversations" ha spiegato come Kate «sia indifferente alla collezione di gioielli rari e preziosi che ha il privilegio di poter indossare. Non sembra appassionata di gioielli coma sua suocera Camilla. È un po' deludente in quanto a gioielli», ha dichiarato.

Le scelte low cost

Nell'occhio del ciclone, pare, i gioielli "low cost" spesso indossati da Kate: per esempio nella sua prima passeggiata di Natale come principessa del Galles ha scelto un paio di orecchini Sezane, regalo di William, che ha sfoggiato anche all'ultimo Royal Ascot. Dorati con pendagli neri, costo più o meno 86 euro. Ma la principessa, e futura regina, negli anni non ha disdegnato anche bijoux Asos, ancora meno costosi. Bijoux sì, ma con un significato: una volta una madre che aveva da poco perso la figlia le regalà un paio di orecchini da 25 sterline che lei ha continuato a indossare nelle occasioni informali.

Gli outfit

Un mood, quello del low cost, che Kate Middleton applica anche nei vestiti. Come dimenticare tutti quegli abitini Zara (puntualmente andati sold out) che alterna a mises firmate dei suoi designer preferiti come Emilia Wickstead o Alexander McQueen? Un modo per essere percepita come vicina ai suoi sudditi, nonchè uno dei motivi per cui è stata decretata icona di stile: va bene sognare con outfit ultra firmati ma non solo. Tanto che i social sono esplosi contro la malcapitata Menkes "colpevole" di essere poco al passo con i tempi. «Kate sa di non essere la regina Vittoria», hanno twittato in molti. In effetti nessuna donna di 40 anni di questi tempi indosserebbe diamanti e smeraldi ogni giorno per andare al lavoro.

I gioielli della Corona

Che poi Kate non disdegna affatto i gioielli della Corona: in occasione dei funerali della regina Elisabetta ha infatti sfoggiato girocollo di perle a quattro fili con chiusura di diamanti e gli orecchini di perle del Bahrain. Lo scorso novembre ha invece scelto gli orecchini di perle e diamanti appartenuti a Lady Diana per il primo banchetto di stato con il nuovo titolo. Per l'incoronazione di Re Carlo invece ha scelto la collana "Festoon Necklace" appartenuta alla regina Elisabetta: una delle sue preferite.