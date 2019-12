Kate Middleton rivela: «Da ragazza facevo la cameriera, ma ero davvero pessima»

Da cameriera a duchessa: questa l'ascesa di Kate Middleton, come rivelato dalla stessa moglie del principe William. La duchessa di Cambridge, infatti, ha conquistato ancora una volta i sudditi, raccontando tanti aneddoti sulla sua vita passata, quando era semplicemente una studentessa universitaria.

Harry e Meghan disertano il pranzo di Natale rompendo la tradizione

Ospite, insieme al marito, del programma della BBC 'A Berry Royal Christmas', Kate Middleton ha spiegato alla conduttrice e cuoca Mary Berry l'importanza del lavoro dei volontari, rivelando anche il suo rapporto con la cucina. «A Kensington Palace cucino tutti i giorni, ci tengo sempre a controllare l'alimentazione dei miei figli» - ha spiegato la duchessa di Cambridge - «Essere qui a cucinare mi ricorda molto i tempi dell'università, quando lavoravo come cameriera».

Kate Middleton poteva contare sull'appoggio economico della sua famiglia per mantenersi gli studi, ma voleva comunque guadagnare qualcosa in più per essere più indipendente. Anche se non tutto le riusciva alla perfezione: «Come cuoca e cameriera ero davvero pessima. Una volta, ad esempio, dovevo preparare una zuppa di spinaci, ma dimenticai di mettere il coperchio e la zuppa finì tutta sul soffitto».

Il cibo, forse, è stato anche un elemento decisivo per la nascita della storia d'amore tra William e Kate. La duchessa di Cambridge ha infatti raccontato: «Ci siamo conosciuti nel 2001, lui allora cucinava molto ed era bravissimo col ragù. Ora cucina meno, ma sa fare delle colazioni ottime».

Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA