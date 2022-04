Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano: è ufficiale. La conferma in lacrime di JLo: «È tutto perfetto»

È tutto vero! I Bennifer si sposano. Dopo le foto uscite ieri in cui si vedeva un super diamante all'anulare della popstar, oggi è JLo a vuotare il sacco. Jennifer Lopez ha confermato il suo fidanzamento con Ben Affleck. L'attrice e cantante 52enne ha condiviso un video di se stessa che piange e guarda il suo anello di fidanzamento ieri sera sul suo sito ufficiale. Jennifer ha mostrato lo straordinario scintillio in una clip di 13 secondi. Di Ben nessuna traccia nel video.

I Bennifer si sposano, arriva la conferma ufficiale

Proprio due giorni fa JLo era stata paparazzata insieme alla figlia mentre passeggiava tra i negozi e al suo anulare era stato notato un importante anello, prontamente la popstar accortasi dei fotografi aveva provato a girarlo cercando di nascondere la pietra, ma ormai la foto era stata scattata. E oggi arriva la conferma.

Jennifer Lopez and Ben Affleck are ENGAGED! Actress confirms the proposal on her website... 18 years after their first failed engagement https://t.co/m2Oyrq66EC pic.twitter.com/nGkBPzD3Gu — Daily Mail Online (@MailOnline) April 9, 2022

JLo in lacrime

Il video è iniziato con uno schermo nero con una vista del suo anello prima che la telecamera si avvicinasse al suo viso. La madre di due figli sta asciugando visibilmente le lacrime di gioia mentre fissava il suo scintillante smeraldo e diamanti.

Indossava un outfit casual composto da un top verde, un cardigan lavorato a maglia e un trucco minimale. Jennifer può essere ascoltata sussurrare «È perfetto».

La storia tra Jennifer e Ben

Così dopo 18 anni Ben e JLo tornano insieme e ci riprovano. Comprata una nuova casa ora arriva anche il fidanzamento ufficiale. Era il 2003, quando arriva per JLo la proposta di matrimonio di Ben: un solitario rosa da capogiro di 6,10 carati per un valore stimato di 1,2 milioni di dollari. Ma le cose non finiscono bene: nel 2004 perché nello stupore generale Ben e Jennifer si lasciano, pur continuando a rimanere buoni amici. Ben non era pronto al grande passo, che compirà invece un anno più tardi con Jennifer Garner da cui avrà tre bambini, prima di separarsi nel 2015 e cadere in una drammatica dipendenza, da cui si riprenderà solo anni dopo. Ora perà dopo 18 anni l'amore è tornato a bussare prepotentemente alle loro porte e i Bennifer hanno riaperto il cuore. Si sente già il profumo di fiori d'arancio.