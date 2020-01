GFVip, Ivan Gonzalez confessa a Barbara Alberti: «A 14 anni ho scoperto che mia sorella era mia madre»

«A 14 anni ho scoperto che mia sorella era in realtà mia madre». Questa è la confessione choc di Ivan Gonzalez fatta nella casa del Grande Fratello Vip a Barbara Alberti. Mentre parlava con la scrittrice si è aperto in una confessione molto intima e delicata spiegando di aver scoperto durante l'adolescenza che quella che credeva essere sua sorella era in realtà la mamma che lo aveva avuto da giovanissima e lo aveva affidato alle cure della nonna.

«Non ho mai chiamato mia madre 'mamma', per me è come una sorella. Mi ha avuto che aveva 15 anni e sono cresciuto con mia nonna». Per anni non ha avuto alcun sospetto, poi quando ha fatto la sua prima carta di identità ha scoperto la verità e per lui è stato uno choc, ha ammesso, confessando di aver avuto bisogno anche di diversi incontri da uno specialista.

Quando Barbara chiede cosa sia successo dopo il confronto tra madre e figlio Ivan risponde che di fatto il loro rapporto non è mai cambiato: «Non ho mai chiamato mia madre: mamma. Per me è come una sorella».

Ultimo aggiornamento: 18 Gennaio, 08:16

