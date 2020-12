Iva Zanicchi a Domenica Live: «Mio fratello si è contagiato con me, lui non ce l'ha fatta»

Dopo aver raccontato la dipartita del fratello a causa del Covid-19 Iva Zanicchi da Silvia Toffanin, la cantante è stata ospite nel salotto di Barbara D'Urso che ha accolto il dolore della Zanicchi con queste parole: «Questa non è la televisione del dolore, ma dei sentimenti. Si ride e si piange nella vita, e penso che raccontare entrambi gli aspetti sia il modo migliore di rappresentare gli italiani».

Verissimo, Iva Zanicchi in lacrime: «Ho sconfitto il Covid ma ho perso mio fratello»

Commozione anche nel momento in cui viene proiettato in studio il video dei nipoti della cantante, Luca e Virginia: «Grazie Virginia, loro sono molto riservati. Mia figlia ha deciso di mantenere il riserbo sulla loro vita, ma mi supportano in ogni scelta», il commento della cantante.

Altra sorpresa per la Zanicchi con un messaggio dell'amico storico, Bobby Solo. Chiodo di pelle nera, e video registrato direttamente dal salotto: «Sei una highlander Iva, mi auguro che torneremo a fare una canzone insieme», racconta Bobby Solo, chiudendo il messaggio intonando le parole della celebre canzone Zingara.

«Barbara è un po' offesa, voleva che venissi in studio, ma anche io le ho suggerito che era meglio che rimanessi a casa per riguardarti Bobby. Sei dimagrito, stai ancora meglio. Sai che ti voglio bene e che sarò sempre con te. E sono sicura che torneremo qui insieme da Barbara, se ci vorrà» la risposta della Zanicchi, che da vita a un simpatico siparietto con la D'Urso.

