Influencer scrocconi, ex del Gf Vip chiede un'auto gratis per 7 giorni in Puglia. La titolare dell'autonoleggio: «Vuoi una vacanza a scrocco?»

Estate 2023 all'insegna del caro vacanze, ma non per tutti. Gli unici che sembrano non risentire degli aumenti dei prezzi sono loro: gli influencer scrocconi. È ormai prassi per ex dei reality, personaggi dello spettacolo e influencer chiedere soggiorni, viaggi, cene (e tutto quello che gli viene in mente) gratis in cambio di foto sui popri canali social. Gli ultimi erano stati una coppia di ex gieffini che avevano chiesto al loro fandom una cucina da 13.000 euro, prima di loro un'altra (sempre ex Gf Vip) che pretendeva di alloggiare in un hotel in centro a Roma senza pagare nulla.

Influencer scrocconi, la titolare di un autonoleggio su tutte le furie

E ora che siamo in estate piena non potevano certo mancare le pretenziose “offerte” degli influencer scrocconi. A denunciare il fatto stavolta è stato Amedeo Venza, esperto di gossip, che in una Story Instagram ha riportato una segnalazione che gli è arriata da una sua follower. La richiesta, spiega la fan, le è arriata da una ex del Grande fratello che mentre si troaa in vacanza in Puglia arebbe chiesto alla signora un auto a noleggio gratis per una settimana. In cambio della vettura l’ex vippona avrebbe pubblicizzato l’autonoleggio sui suoi social.

La replica

La signora in questione però non si è prestata alla richiesta e ha risposto all'ex gieffina così: «E vuoi farti la vacanza a scrocco con le mie auto?!», per poi iniare tutto a Venza. Onde evitare di gettare fango sulle persone, l'esperto di gossip decide, come spesso accade, di evitare di dare il nome della persona in questione. L’unico indizio dato dall’esperto di gossip è che si tratterebbe di una ragazza il cui nome inizia per G. «Comunque la gieffina non poteva che essere lei G.», si legge su Instagram.

Ma chi è dunque l'influencer in questione? Il toto nomi è partito sui social. Sono molte le ex concorrenti il cui nome inizia per G: da Giulia Salemi a Giulia De Lellis fino a Guenda Goria e Giaele De Donà. Ma l'unico che sa la erità è Amedeo Venza, vuoterà il sacco?