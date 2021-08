Ignazio Moser mostra lo scontrino esorbitante della cena a Ibiza, fan furiosi: «Schiaffo alla miseria». Poi spiega tutto. Ieri, l'ex ciclista figlio di Francesco Moser ha postato una story su Instagram che ha fatto subito il giro del web. Ignazio, con la fidanzata Cecilia Rodriguez e un gruppo di amici, si trova in vacanza a Ibiza. I tuffi in barca e le serate enogastronomiche vengono regolarmente documentate sui social. Ma l'ultimo video, ha fatto storcere il naso dei fan.

Nel filmato, la comitiva di amici si trova a ristorante. Ignazio Moser mostra lo scontrino con il presunto conto da capogiro della cena, pari a 6.800 euro. Poi, l'ex ciclista ironico ringrazia l'amico Nicola Ventola. «Paghi tu?», scherza l'ex ciclista rivolgendosi all'ex calciatore. Ma tanto è bastato per far infuriare i fan: «È uno schiaffo alla miseria». E ancora: «Che caduta di stile mostrare il conto».

Ignazio Moser spiega tutto. In una serie di stories, l'ex naufrago precisa: «Ragazzi ma pensavo fosse evidente che era uno scherzo che abbiamo fatto a Nicola, non era vero lo scontrino». Insomma, nessuna cena di lusso, solo uno scherzo tra amici in una nottte ibizenca.