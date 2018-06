Harry e Meghan, il viaggio di nozze che non ti aspetti: «Ecco dove stanno per alloggiare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti erano convinti che il, dopo il matrimonio, sarebbero partiti per ilcon destinazione in Africa. In molti, infatti, avevano indicato la Namibia o il Botswana come probabili mete per la luna di miele dei duchi di Sussex. A sorpresa, invece, spunta un'indiscrezione abbastanza clamorosa: i due starebbero per lasciare la Gran Bretagna, ma il viaggio dovrebbe coprire una distanza molto più breve. Come riporta anche il Mirror , Harry e Meghan potrebbero alloggiare a breve nel, nella contea di Mayo, in. Si tratta di un vecchio castello, costruito nel XIII secolo e poi riadattato a residenza di lusso, che molti considerano tra le migliori al mondo. Le camere più economiche costano 400 sterline (quasi 500 euro), ma quelle più care raggiungo le 6000 sterline (quasi 7000 euro) a notte. Tra gli ospiti abituali, compaiono vip come l'attore Pierce Brosnan e il golfista Rory McIllroy.Alcune conferme, seppur parziali, giungono dai residenti, che sostengono di aver notato, per la prima volta, un ingente schieramento di militari a presidio della zona, oltre alla chiusura di un'area che finora era sempre rimasta accessibile al pubblico.