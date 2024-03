Harry e Meghan in crisi? Gli esperti: «Se lui perde lo status di reale, lei perderà interesse per lui»

Harry e Meghan Markle saranno anche scappati in America, ma i venti di crisi che soffiano su Buckingham palace li hanno raggiunti.

La coppia infatti sta avendo delle difficoltà a mantenere alta l'attenzione su di sé negli Stati Uniti e Tom Quidd, un esperto reale, sostiene che le cose potrebbero addirittura peggiorare, paventando la fine del loro matrimonio. D'altronde la forza attrattiva della coppia è rappresentata dallo status reale, ma se Harry dovesse perdere il titolo, cosa avrebbero da offrire?

La crisi (professionale) della coppia

«L'America sta perdendo interesse per loro ed entrambi sanno che l'unico vero punto di forza di Harry, il suo unico vero valore, è che è un reale, quindi sa che dovrà costruire ponti con gli altri reali o l'America perderà interesse per lui». I numeri parlano chiaro: il podcast di Meghan su Spotify, “Archetypes”, è stato cancellato dopo appena una stagione e lo stesso vale per la serie Netflix sui due coniugi, "Harry & Meghan".

I risvolti sulla loro relazione

Ma se questo momento di crisi dovesse continuare, potrebbe estendersi addirittura alla coppia, secondo quanto afferma Tom Quidd: «Se l'America perde interesse, c'è la possibilità che Meghan possa perdere interesse per Harry».

L'unica possibilità per i duchi di Sussex è rappresentata dunque dai figli, che mantenendo ancora il titolo di Principe e Principessa (a differenza di Harry) potrebbero anche mantenere un contatto con la famiglia reale. C'è da dire però che, tra il tumore del Re Carlo e la misteriosa convalescenza di Kate, in Inghilterra i reali hanno altro a cui pensare.