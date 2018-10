© RIPRODUZIONE RISERVATA

, 46 anni, si è sposata in gran segreto. L'attrice ha detto sì al produttorecon uncelebrato il 29 settembre nella villa dell’attrice a Long Island.Nessuna foto dell’evento è ancora disponibile ma la Paltrow ha comunque voluto rendere partecipi i suoi follower con un post dal suo account Instagram in cui ha pubblicato una foto delle fedi nuziali. Ad organizzare la cerimonia la stessa attrice insieme all’amica Camerono Diaz, che era una dei settantacinque invitati.Oltre agli amici più intimi alcuni vip come Benji Madden (marito della Diaz), Jerry Seinfeld, Robert Downey Jr, Steven Spielberg e Rob Lowe.Seconde nozze per la Paltrow che il 5 dicembre 2003 ha sposato Chris Martin, leader dei Coldplay, da cui ha due figli: Apple Blythe Alison e Moses Bruce Anthony. I due hano annunciato la separazione nel marzo del 2014.