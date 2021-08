Al mare o in montagna. Vaccinati e non, anche per la politica è tempo di vacanze anche se nessuno molla mai i social e da un lettino o da un rifugio, è sempre pronto a dire la sua. Tre settimane di pausa dei lavori parlamentari, che poi si allungheranno quando Camera e Senato chiuderanno per la campagna elettorale amministrativa, che tutti o quasi spendono restando nei confini nazionali in modo da evitare eventuali restrizioni causa contagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA