Andrea Damante e Giulia De Lellis, amore finito. Lei si trasferisce in una nuova casa: «Dovrò sistemare varie cosine»

Storia finita tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Anche se si era parlato di un riavvicinamento sembra che invece tra i due sia un capitolo chiuso e a confermaro è la stessa Giulia che nelle sue Instagram Stories mostra la sua nuova casa a Milano dove si è trasferita da pochissimo.

L'influencer, reduce dal tampone, risultato negativo, per il coronavirus, dopo una vacanza in Sardegna, ha raccontato ai suoi followers di essersi appena trasferita in una piccola casa a Milano. Nei video spiega che è in corso la sanificazione e che lei resterà ancora qualche giorno in isolamento a casa per massima sicurezza anche se dai test è risultata essere sanissima.

«Ho preso una casina provvisoria. Dovrò sistemare varie cosine, valigie e armadi», aggiunge, mostrando la definitiva rottura con Damante, anche se non lo nomina mai nelle stories. I due dopo essere tornati insieme erano andati a vivere insieme, ma ora sembra che le cose siano veramente finite e a confermarlo è il trasloco di Giulia. Pare che questa volta a scegliere di troncare sarebbe stato proprio Damante, come rivela il settimanale Chi, che avrebbe confessato agli amici di non essere più sicuro dei sentimenti provati per la De Lellis.

Ultimo aggiornamento: 30 Agosto, 10:43

