Giulia De Lellis contro Chiara Ferragni, il dissing via social: i Tweet al vetriolo e i commenti degli utenti: «Mancata solidarietà femminile»

Che Giulia De Lellis e Chiara Ferragni non fossero amiche lo avevamo capito, ma forse ci era sfuggito quanto in realtà non si spportassero, ma ora è tutto più chiaro. E Twitter è stato il “campo di battaglia”.

In questi giorni i fan dei Ferragnez (ma anche gli hater) sono impazziti a seguire lo Speciale Sanremo della fortunata serie tv Netflix dedicata alla famiglia Ferragni.

Giulia De Lellis e Chiara Ferragni, il dissing

Tra opinioni positive e non, ai più attenti non è certo sfuggito il post condiviso dall'ex di Uomini e Donne sulle Instagram Story di un articolo che porta la firma della Lucarelli nel quale la giornalista attaccava il “vittimismo da ricchi". Giulia aggiunge: «Qui ho riso forte, sorry». La story scompare in una manciata di minuti, ma troppo tardi: ormai i fan dei Ferragnez avevano già screenshottato.

Ops…

Ho riso ad alta voce 😱😂💗 — Giulia De Lellis (@delellisgiulia) September 16, 2023

Giulia capisce di essere scivolata e su Twitter scrive: “Ops... ho riso ad alta voce”. A seguito di questo è partito il dissing. Fedez vola su twitter e mette like a un commento in cui si parlava del chiacchierato viaggio in Israele dell'influencer con il fidanzato Carlo Beretta. Poi è il turno della Ferragni: Chiara mette like a un utente che definiva la De Lellis poco solidale. «Potrei parlare della falsa mancata solidarietà femminile, della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perché in questo commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni». Risultato finale? Scatta l'unfollow: i Ferragnez e Giulia De Lellis non si seguono più sui social.