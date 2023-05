Giorgia Soleri: «Le vacanze a Ibiza? Sono un atto politico», bufera sulla fidanzata di Damiano dei Maneskin

La vacanza a Ibiza tra sole, mare e dolce far niente? «E' un atto politico», così l’influencer e modella Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, definisce il suo weekend nell'isola delle Baleari in un post sul suo profilo Instagram. La fa perché – scrive – è il riposo a diventare politico «in una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare». «Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer», aggiunge. Infine, nota l’influencer: «Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere». Frasi che non sono andate giù a una fetta del pubblico social, che accusa Soleri di appropriarsi di una lamentela che non le appartiene, da una posizione che può essere considerata privilegiata rispetto a quella della maggior parte delle persone.

L’ironia e la rabbia

«Sono d’accordo con Giorgia Soleri, anch’io voglio andare a Ibiza a lottare contro il capitale! o a Bali, sì preferirei», scrive un’utente. «L’attivista delle ferie», scrive qualcun altro. C’è chi è più diretto: «Giorgia Soleri secondo me è l’esempio più lampante dell’esistenza del pretty privilege» oppure: «Riposarsi non è un atto politico ma è un diritto di chi lavora, arrancando per crearsi un posto nel mondo. Far passare gente come Giorgia Soleri – che vive nel privilegio – da vittima del sistema, no. L’attivismo non è un lavoro e la lotta di classe".