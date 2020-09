Giorgia Palmas e Filippo Magnini, è nata la piccola Mia: «Sei il dono più grande che potessimo desiderare»

«Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi». Inizia così il felicissimo post di Giorgia Palmas, che su Instagram condivide la primissima foto della piccola Mia, la figlia avuta con il fidanzato, in odore di matrimonio, Filippo Magnini. La ex velina, insieme al nuotatore da ormai due anni, ha dato l'annuncio della nascita della piccola, che pesa circa 3,5kg, sul suo profilo social. Anche Magnini ha pubblicato la foto della bambina in fasce accompagnata da parole di gioia: «Oggi sei arrivata da noi e ci hai lasciato senza parole, anzi ora che mi sono ripreso te lo dico...ti amo piccola mia. Un cuore anche per la tua dolce mamma che oggi è stata bravissima. La nostra famiglia splende sempre di più grazie a te Giorgia, amore mio, alla nostra ragazza Sofi ed ora a te piccola principessa mia».

La showgirl cagliaritana, che è già madre di un'altra bambina, Sofia, ha scritto invece: «È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire 💖💖 Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare».

